В Башкирии среди сотен утонувших отец нашли одну выжившую

21:22, 21 дек 2025

В Бирском районе Башкирии стадо овец вышло на лед озера Узеть и провалилось. Животные погибли. Владелец отары сначала сообщил о 200–300 пропавших овцах, но в ходе работ спасатели уже достали из воды 780 туш.

Спасательная операция продолжается: сотрудники Госкомитета по ЧС поднимают животных из подо льда. Среди сотен погибших нашли одну живую овцу — она бродила по льду. Спасатели подняли ее на берег и вернули хозяину.

Сейчас важно не выходить на тонкий лед водоемов, даже если кажется, что он прочный. Также фермерам стоит внимательнее следить за выпасом скота вблизи озер и рек: лед сейчас непредсказуем, и выход на него опасен как для людей, так и для животных.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС