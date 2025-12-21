Все новости Уфы и Башкортостана
Отсидевший за убийство педофила Владимир Санкин получил три ножевых ранения, защищая продавщицу

21:36, 21 дек 2025

Владимир Санкин из Уфы, ранее судимый за убийство педофила при спасении детей, снова стал участником уголовного дела. В 2025 году в Башкирии он получил три ножевых ранения в уличной драке. В этот раз Санкин проходит по делу как потерпевший, пишет КП-Уфа.

Конфликт и последствия

Инцидент начался в магазине: Санкин вступился за продавщицу, которой грубил покупатель. Словесная перепалка переросла в драку на улице, в ходе которой оппонент ударил Владимира ножом.

Нападавшего задержали и отправили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Сам Санкин заявление в полицию не подавал — дело возбудили по факту ранений. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что считает драку взаимной, виновным нападавшего не считает, извинений или денег от него не ждет.

Предыстория: за что сидел Санкин

Это не первый случай, когда вмешательство Санкина в конфликт приводит к тяжким последствиям.

30 января 2020 года к нему обратился мальчик с просьбой спасти друга. Ребенок рассказал, что мужчину удерживает в квартире взрослый, угрожает топором и домогается.

Санкин пришел по адресу, вывел на улицу 54-летнего Владимира Зайцева и избил его штакетником. Зайцев скончался от травм и переохлаждения до приезда врачей. Позже выяснилось, что погибший ранее уже сидел за преступления против половой неприкосновенности детей.

Суд признал Санкина виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Сначала ему назначили 8 лет строгого режима, но после апелляции срок снизили до 6 лет общего режима. Владимир вину не признавал, настаивая на том, что защищал детей.

Осенью 2024 года, отсидев фактически четыре года, Санкин вышел на свободу условно-досрочно за примерное поведение.

