Уфимка спасла мать и дочь от аферистов, выманивших у них 195 тысяч рублей

21:49, 21 дек 2025

20 декабря 2025 года в торговом центре Уфы посетительница заметила двух женщин у банкомата, которые нервничали и постоянно говорили по телефону. Она поняла, что их обманывают, и вызвала полицию. Благодаря ее вмешательству мошенники не получили большую часть суммы.

61-летней жительнице Уфы позвонил «представитель госучреждения» и пообещал компенсацию в 1,5 млн рублей. Женщина продиктовала код из СМС.

Через час позвонила якобы сотрудница Роскомнадзора. Она напугала пенсионерку тем, что на нее оформили доверенность на все имущество в пользу гражданина недружественной страны. Затем подключился «сотрудник Центробанка». Чтобы аннулировать доверенность, он потребовал перевести 850 тысяч рублей на «защищенный счет».

Послушав мошенников, пенсионерка вместе с 36-летней дочерью сняла деньги в разных банках.

На следующий день женщины пришли к банкомату в торговом центре, чтобы отправить наличные. Пенсионерка уже начала переводить деньги под диктовку по телефону.

41-летняя прохожая заметила странное поведение женщин. Она прямо спросила, не мошенникам ли они отправляют деньги. Женщины отреагировали агрессивно и отказались общаться. Несмотря на это, уфимка вызвала наряд полиции.

Сотрудники МВД приехали через несколько минут. К этому моменту пенсионерка успела отправить аферистам 195 тысяч рублей. Оставшиеся 655 тысяч рублей полицейские изъяли, чтобы вернуть владелице.

Внимательную уфимку пригласят в отделение полиции для награждения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
