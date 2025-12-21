Жительница Башкирии 6 лет ездила с купленными правами

21:54, 21 дек 2025

В селе Старосубхангулово инспекторы ДПС остановили «Ладу Гранту» под управлением 43-летней местной жительницы. При проверке выяснилось, что водительское удостоверение женщины — поддельное, хотя она пользовалась им с 2019 года.

Инспекторы остановили машину на улице Салавата Юлаева для проверки документов. Сначала заметили, что водитель не вписана в полис ОСАГО. Затем «пробили» права по федеральной базе: номер удостоверения был зарегистрирован на совершенно другого человека, хотя на самом бланке были указаны данные задержанной.

Женщина объяснила, что купила документ шесть лет назад. В 2019 году она лежала в больнице, где соседка по палате предложила помочь с получением прав за деньги. Водитель отдала 70 тысяч рублей и получила бланк со своим фото и данными. Она утверждает, что документ выглядел как настоящий, поэтому не сомневалась в его подлинности.

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. На водителя составили административные протоколы за управление машиной без прав и отсутствие страховки. Материалы дела передали в районный отдел МВД: решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельных документов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ РБ / телеграм