Грузовик развернуло на трассе М-5 в Башкирии — четверо погибли

21:09, 22 дек 2025

Смертельная авария произошла сегодня ранним утром на автодороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки в Альшеевском районе Башкирии. В массовом столкновении трех машин погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе республиканского ГАИ.

По данным Госавтоинспекции, 40-летний житель Альшеевского района вел грузовой автомобиль Howo по направлению от Чишмов к селу Киргиз-Мияки. На 105-м километре дороги водитель потерял управление — машину занесло и развернуло поперек проезжей части.

Навстречу двигался «ВАЗ-2110», которым управлял 43-летний житель Белебея. Избежать столкновения не удалось — легковушка врезалась в развернутый грузовик. Следом за «десяткой» ехала «Мазда CX-5» под управлением 55-летнего белебеевца, который не успел среагировать на происходящее и также въехал в место ДТП.

Трое находившихся в «ВАЗ-2110» людей погибли на месте. Это водитель, его 63-летняя пассажирка и 62-летний пассажир. Предположительно, мужчина вез родственников — тетю с дядей — в Давлеканово.

В «Мазде» от полученных травм скончалась 38-летняя женщина. Ее муж, управлявший автомобилем, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Госпитализации потребовала и вторая пассажирка иномарки — супруга водителя.

Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы дорожной полиции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Жительница Башкирии 6 лет ездила с купленными правами

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ