Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Грузовик развернуло на трассе М-5 в Башкирии — четверо погибли

Грузовик развернуло на трассе М-5 в Башкирии — четверо погибли

21:09, 22 дек 2025

Смертельная авария произошла сегодня ранним утром на автодороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки в Альшеевском районе Башкирии. В массовом столкновении трех машин погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе республиканского ГАИ.

По данным Госавтоинспекции, 40-летний житель Альшеевского района вел грузовой автомобиль Howo по направлению от Чишмов к селу Киргиз-Мияки. На 105-м километре дороги водитель потерял управление — машину занесло и развернуло поперек проезжей части.

Навстречу двигался «ВАЗ-2110», которым управлял 43-летний житель Белебея. Избежать столкновения не удалось — легковушка врезалась в развернутый грузовик. Следом за «десяткой» ехала «Мазда CX-5» под управлением 55-летнего белебеевца, который не успел среагировать на происходящее и также въехал в место ДТП.

Трое находившихся в «ВАЗ-2110» людей погибли на месте. Это водитель, его 63-летняя пассажирка и 62-летний пассажир. Предположительно, мужчина вез родственников — тетю с дядей — в Давлеканово.

В «Мазде» от полученных травм скончалась 38-летняя женщина. Ее муж, управлявший автомобилем, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Госпитализации потребовала и вторая пассажирка иномарки — супруга водителя.

Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы дорожной полиции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жительница Башкирии 6 лет ездила с купленными правами

Читайте также:

Жительница Башкирии 6 лет ездила с купленными правами
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Альшеевский район происшествия в Альшеевском районе дтп в Альшеевском районе
Читайте также

В Башкирии водитель грузовика погиб, упав с моста
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель грузовика погиб, упав с моста
Смертельное ДТП в Башкирии: водитель легковушки погиб при столкновении с КамАЗом
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Башкирии: водитель легковушки погиб при столкновении с КамАЗом
В Башкирии погибли два человека, вылетев на автомобиле в кювет и ударившись о бетонное ограждение
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погибли два человека, вылетев на автомобиле в кювет и ударившись о бетонное ограждение
В Башкирии 26-летний мужчина погиб под колесами Lada Kalina
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 26-летний мужчина погиб под колесами Lada Kalina


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен