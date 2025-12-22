Грузовик развернуло на трассе М-5 в Башкирии — четверо погибли
21:09, 22 дек 2025
Смертельная авария произошла сегодня ранним утром на автодороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки в Альшеевском районе Башкирии. В массовом столкновении трех машин погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе республиканского ГАИ.
По данным Госавтоинспекции, 40-летний житель Альшеевского района вел грузовой автомобиль Howo по направлению от Чишмов к селу Киргиз-Мияки. На 105-м километре дороги водитель потерял управление — машину занесло и развернуло поперек проезжей части.
Навстречу двигался «ВАЗ-2110», которым управлял 43-летний житель Белебея. Избежать столкновения не удалось — легковушка врезалась в развернутый грузовик. Следом за «десяткой» ехала «Мазда CX-5» под управлением 55-летнего белебеевца, который не успел среагировать на происходящее и также въехал в место ДТП.
Трое находившихся в «ВАЗ-2110» людей погибли на месте. Это водитель, его 63-летняя пассажирка и 62-летний пассажир. Предположительно, мужчина вез родственников — тетю с дядей — в Давлеканово.
В «Мазде» от полученных травм скончалась 38-летняя женщина. Ее муж, управлявший автомобилем, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Госпитализации потребовала и вторая пассажирка иномарки — супруга водителя.
Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы дорожной полиции.
