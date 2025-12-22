18-летний житель Башкирии ударил ножом в шею случайного прохожего
21:14, 22 дек 2025
В Кармаскалинском районе Республики Башкортостан молодой человек едва не убил мужчину, который пытался его успокоить. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и МВД по региону.
В ночь с 19 на 20 декабря возле одного из кафе в селе Кармаскалы между двумя знакомыми вспыхнул конфликт. 18-летний местный житель отправился домой, вооружился кухонным ножом и пневматическим пистолетом, после чего вышел искать своего обидчика.
На пути ему встретился 42-летний мужчина, который попытался урезонить агрессивно настроенного парня. В ответ тот нанёс ему удар клинком в область шеи. Затем молодой человек произвёл несколько выстрелов из пневматики в сторону очевидцев и скрылся с места происшествия.
Свидетели вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Медикам удалось спасти истекавшего кровью пострадавшего. Нападавшего вскоре задержали в доме у родственницы.
Молодому человеку предъявили обвинение в покушении на убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
