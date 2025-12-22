Все новости Уфы и Башкортостана
18-летний житель Башкирии ударил ножом в шею случайного прохожего

21:14, 22 дек 2025

В Кармаскалинском районе Республики Башкортостан молодой человек едва не убил мужчину, который пытался его успокоить. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и МВД по региону.

В ночь с 19 на 20 декабря возле одного из кафе в селе Кармаскалы между двумя знакомыми вспыхнул конфликт. 18-летний местный житель отправился домой, вооружился кухонным ножом и пневматическим пистолетом, после чего вышел искать своего обидчика.

На пути ему встретился 42-летний мужчина, который попытался урезонить агрессивно настроенного парня. В ответ тот нанёс ему удар клинком в область шеи. Затем молодой человек произвёл несколько выстрелов из пневматики в сторону очевидцев и скрылся с места происшествия.

Свидетели вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Медикам удалось спасти истекавшего кровью пострадавшего. Нападавшего вскоре задержали в доме у родственницы.

Молодому человеку предъявили обвинение в покушении на убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СКР по РБ / Мах
Теги: Кармаскалинский район происшествия в Кармаскалинском районе
