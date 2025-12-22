Все новости Уфы и Башкортостана


В Уфе спасатели вызволили ребенка из детского стульчака

21:24, 22 дек 2025

В Калининском районе Уфы спасатели освободили ребёнка из необычного плена. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города 22 декабря.

Вызов поступил с улицы Лётчика Кобелева. Пока мама ненадолго отвлеклась, её маленький исследователь решил примерить детскую насадку-стульчак на голову. Снять конструкцию самостоятельно не получилось — помешали уши.

Женщина обратилась за помощью в экстренные службы. Прибывшие спасатели аккуратно перекусили пластик кусачками и освободили юного экспериментатора.

В Уфе спасатели достали из ледяной воды двух подростков

Читайте также:

В Уфе спасатели достали из ледяной воды двух подростков
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа спасение
