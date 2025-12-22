В Уфе спасатели вызволили ребенка из детского стульчака

21:24, 22 дек 2025

В Калининском районе Уфы спасатели освободили ребёнка из необычного плена. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города 22 декабря.

Вызов поступил с улицы Лётчика Кобелева. Пока мама ненадолго отвлеклась, её маленький исследователь решил примерить детскую насадку-стульчак на голову. Снять конструкцию самостоятельно не получилось — помешали уши.

Женщина обратилась за помощью в экстренные службы. Прибывшие спасатели аккуратно перекусили пластик кусачками и освободили юного экспериментатора.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе спасатели достали из ледяной воды двух подростков

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы