В Уфе спасатели вызволили ребенка из детского стульчака
21:24, 22 дек 2025
В Калининском районе Уфы спасатели освободили ребёнка из необычного плена. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города 22 декабря.
Вызов поступил с улицы Лётчика Кобелева. Пока мама ненадолго отвлеклась, её маленький исследователь решил примерить детскую насадку-стульчак на голову. Снять конструкцию самостоятельно не получилось — помешали уши.
Женщина обратилась за помощью в экстренные службы. Прибывшие спасатели аккуратно перекусили пластик кусачками и освободили юного экспериментатора.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
