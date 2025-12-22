Пьяный уфимец разбил дверь кирпичом и украл вертел с мясом

21:28, 22 дек 2025

В Башкирии мужчина взломал кафе и вынес продукты вместе с электроникой. О случившемся сообщила пресс-служба МВД по РБ.

Ночью злоумышленник разбил входную дверь заведения и проник внутрь. Он похитил мобильник, платежный терминал, вертел с мясом и другую еду. Владельцы насчитали убытков более чем на 60 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили вора. Им оказался 36-летний житель Уфы, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

При допросе задержанный признал свою вину. Он пояснил, что разбил дверь при помощи кирпича, а куда дел украденное — не помнит из-за сильного опьянения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Кража».

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ