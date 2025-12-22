Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пьяный уфимец разбил дверь кирпичом и украл вертел с мясом

Пьяный уфимец разбил дверь кирпичом и украл вертел с мясом

21:28, 22 дек 2025

В Башкирии мужчина взломал кафе и вынес продукты вместе с электроникой. О случившемся сообщила пресс-служба МВД по РБ.

Ночью злоумышленник разбил входную дверь заведения и проник внутрь. Он похитил мобильник, платежный терминал, вертел с мясом и другую еду. Владельцы насчитали убытков более чем на 60 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили вора. Им оказался 36-летний житель Уфы, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

При допросе задержанный признал свою вину. Он пояснил, что разбил дверь при помощи кирпича, а куда дел украденное — не помнит из-за сильного опьянения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Кража».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе задержали пятерых мужчин за кражу цветов и игрушек

Читайте также:

В Уфе задержали пятерых мужчин за кражу цветов и игрушек
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа кража
Читайте также

Житель Башкирии «помог» приятелю активировать карту и снял с неё 2 миллиона рублей
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии «помог» приятелю активировать карту и снял с неё 2 миллиона рублей
В Башкирии 14-летний школьник открыл дверь незнакомцу и поплатился за это
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 14-летний школьник открыл дверь незнакомцу и поплатился за это
Пьяный уфимец похитил фигуру мальчика из городской скульптуры: стали известны мотивы
Происшествия в Башкирии
Пьяный уфимец похитил фигуру мальчика из городской скульптуры: стали известны мотивы
В Башкирии женщине в подъезде незнакомец приставил нож к горлу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщине в подъезде незнакомец приставил нож к горлу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен