Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
«Сотрудники ФСБ» обманули жительницу Башкирии на 6,5 миллиона рублей

21:54, 23 дек 2025

Жительница Благовещенского района Башкирии перевела аферистам все свои накопления — более шести с половиной миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД республики.

В октябре на телефон 52-летней женщины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности. Мужчина заявил, что против нее могут возбудить уголовное дело по обвинению в финансировании недружественных стран. Собеседник пообещал, что вскоре свяжутся представители Росфинмониторинга и Центробанка для урегулирования ситуации.

Вскоре раздался второй звонок. Лжеспециалисты предупредили жертву, что мошенники собираются взять кредит на ее данные. Чтобы защитить средства, женщине порекомендовали срочно завести новый банковский счет и перевести туда все деньги.

Напуганная жертва несколько месяцев исправно снимала наличные и отправляла их через банкоматы на реквизиты злоумышленников. Когда средства полностью закончились, аферисты исчезли и перестали выходить на связь. Теперь пострадавшая осталась без сбережений и с огромной финансовой дырой в бюджете.

По факту произошедшего проводится проверка. В полиции призывают граждан не доверять подобным звонкам и немедленно обращаться в правоохранительные органы при попытках выманить деньги под различными предлогами.

