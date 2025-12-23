«Сотрудники ФСБ» обманули жительницу Башкирии на 6,5 миллиона рублей
21:54, 23 дек 2025
Жительница Благовещенского района Башкирии перевела аферистам все свои накопления — более шести с половиной миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД республики.
В октябре на телефон 52-летней женщины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности. Мужчина заявил, что против нее могут возбудить уголовное дело по обвинению в финансировании недружественных стран. Собеседник пообещал, что вскоре свяжутся представители Росфинмониторинга и Центробанка для урегулирования ситуации.
Вскоре раздался второй звонок. Лжеспециалисты предупредили жертву, что мошенники собираются взять кредит на ее данные. Чтобы защитить средства, женщине порекомендовали срочно завести новый банковский счет и перевести туда все деньги.
Напуганная жертва несколько месяцев исправно снимала наличные и отправляла их через банкоматы на реквизиты злоумышленников. Когда средства полностью закончились, аферисты исчезли и перестали выходить на связь. Теперь пострадавшая осталась без сбережений и с огромной финансовой дырой в бюджете.
По факту произошедшего проводится проверка. В полиции призывают граждан не доверять подобным звонкам и немедленно обращаться в правоохранительные органы при попытках выманить деньги под различными предлогами.
