В Башкирии инспекторы ДПС помогли детям из сломанного школьного автобуса

22:07, 25 дек 2025

На трассе Уфа — Бирск — Янаул произошёл инцидент со школьным микроавтобусом, в котором находились дети. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Старшие лейтенанты Булат Сафин и Павел Зараменских патрулировали дорогу, когда на 47-м километре увидели ГАЗель с включённой аварийной сигнализацией. Водитель рассказал полицейским, что в пути сломалось сцепление, а починить машину на месте невозможно. Ситуацию усложнила непогода — из-за неё на этом отрезке трассы ввели временные ограничения для пассажирских и грузовых машин.

В салоне ехали 15 школьников и два учителя из Уфы в село Краснохолмский Калтасинского района. Гаишники быстро связались с руководителем школы в ближайшем селе Дуваней и организовали подмену транспорта. Там же договорились о том, что дети смогут укрыться от холода и дождаться, пока отремонтируют их автобус.

Полицейские остались с детьми до прибытия резервного транспорта, помогли всем пересесть, а затем проводили группу до безопасного места. Там школьников накормили и напоили горячим чаем. Сломанную ГАЗель эвакуатор доставил в автосервис. Действия инспекторов помогли избежать переохлаждения детей и взрослых на зимней трассе.

