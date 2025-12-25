Уфимка получила жуткую гематому после увеличения губ в косметологической клинике

22:22, 25 дек 2025

В Уфе женщина пострадала от неудачной косметологической процедуры в клинике «Анатоми» на улице Высотной, о чём сообщает Mash Batash. Перед новогодними праздниками девушка решила сделать увеличение губ, но процедура закончилась осложнениями.

Проблемы возникли прямо во время введения препарата — у пациентки начал развиваться сильный отёк. Косметолог заверила, что это временное явление, которое пройдёт само собой. К вечеру состояние клиентки значительно ухудшилось: губы начали кровоточить, появились синяки.

На следующие сутки женщина вернулась в косметологический центр, где специалист назначил терапию, не давшую результата. Пострадавшей пришлось обратиться в 21-ю городскую больницу, где медики диагностировали постинъекционную гематому.

Администрация косметологического центра вернула деньги за саму процедуру, однако отказалась выплачивать моральную компенсацию в размере 45 тысяч рублей, обвинив клиентку в попытке вымогательства. Теперь женщина намерена обратиться в суд, а руководство клиники готовит встречный иск.

Автор: Семен Подгорный

Фото: mash batach