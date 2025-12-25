Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Уфимка получила жуткую гематому после увеличения губ в косметологической клинике

Уфимка получила жуткую гематому после увеличения губ в косметологической клинике

22:22, 25 дек 2025

В Уфе женщина пострадала от неудачной косметологической процедуры в клинике «Анатоми» на улице Высотной, о чём сообщает Mash Batash. Перед новогодними праздниками девушка решила сделать увеличение губ, но процедура закончилась осложнениями.

Проблемы возникли прямо во время введения препарата — у пациентки начал развиваться сильный отёк. Косметолог заверила, что это временное явление, которое пройдёт само собой. К вечеру состояние клиентки значительно ухудшилось: губы начали кровоточить, появились синяки.

На следующие сутки женщина вернулась в косметологический центр, где специалист назначил терапию, не давшую результата. Пострадавшей пришлось обратиться в 21-ю городскую больницу, где медики диагностировали постинъекционную гематому.

Администрация косметологического центра вернула деньги за саму процедуру, однако отказалась выплачивать моральную компенсацию в размере 45 тысяч рублей, обвинив клиентку в попытке вымогательства. Теперь женщина намерена обратиться в суд, а руководство клиники готовит встречный иск.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В уфимской клинике после лазерной эпиляции у клиентки начались осложнения

Читайте также:

В уфимской клинике после лазерной эпиляции у клиентки начались осложнения
Автор: Семен Подгорный
Фото: mash batach
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В уфимской клинике после лазерной эпиляции у клиентки начались осложнения
Человек и закон в Башкирии
В уфимской клинике после лазерной эпиляции у клиентки начались осложнения
Некачественная процедура красоты обошлась косметологу из Уфы в 2 миллиона рублей
Человек и закон в Башкирии
Некачественная процедура красоты обошлась косметологу из Уфы в 2 миллиона рублей
В Башкирии клиентка такси выпала из машины на ходу
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии клиентка такси выпала из машины на ходу
В Башкирии парикмахерская выплатила 35 тысяч рублей за испорченные волосы клиентки
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии парикмахерская выплатила 35 тысяч рублей за испорченные волосы клиентки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен