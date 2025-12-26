Жительница Татарстана погибла в аварии в Башкирии, ее муж в тяжелом состоянии

21:59, 26 дек 2025

На 13-м километре дороги Октябрьский — Туймазы в Башкирии произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Погибла 20-летняя жительница Татарстана, ее 23-летнего мужа увезли в больницу в критическом состоянии. О трагедии сообщили в ГИБДД республики.

Сабина К. и Нурали Э. ехали домой в село Ютаза Татарстана после визита к родственникам в село Старые Туймазы, сообщает КП-Уфа. Расстояние между населенными пунктами — всего 30 километров. Молодые люди передвигались на «Приоре», когда их машину внезапно занесло. Автомобиль развернуло поперек трассы, и на встречную полосу выехал «КИА Спортейдж». Удар пришелся прямо в переднюю пассажирскую дверь.

Девушка скончалась на месте до прибытия медиков. Водителя доставили в Туймазинскую больницу, где ему провели экстренную операцию. Сейчас мужчина находится в реанимации в критическом состоянии.

Запись с видеорегистратора внедорожника зафиксировала момент столкновения. На кадрах видно, как легковой автомобиль резко вылетает со своей полосы, уходит в занос и врезается во встречную машину. Накануне в этом районе прошел снегопад, на отдельных участках трассы образовалась колея — предположительно, именно это спровоцировало трагедию.

Молодая пара поженилась этим летом, провели традиционный никах. Сабина родилась в Башкирии, а Нурали — в Татарстане. Парень отслужил срочную службу в воздушно-десантных войсках. Родственники погибшей находятся в шоковом состоянии. Особенно тяжело переживает отец девушки.

Знакомая семьи Евгения рассказала, что знала Сабину с детства — они жили в одном общежитии, девушка часто у нее ночевала. Женщина надеется, что молодой человек сможет выкарабкаться.

По данным ГИБДД Башкирии, обстоятельства аварии выясняются. Следователи проводят проверку, чтобы установить все детали произошедшего. Водителю внедорожника пока не предъявлено обвинений.

