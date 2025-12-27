При пожаре в хозпостройке под Уфой пострадала 48-летняя женщина

21:24, 27 дек 2025

В садовом товариществе под Уфой произошел пожар в хозяйственной постройке. Открытое горение ликвидировали сотрудники МЧС России совместно с муниципальными пожарными.

В результате инцидента пострадала 48-летняя женщина. По предварительным данным, она получила отравление продуктами горения. Пострадавшую передали медикам и доставили в больницу Уфы, где ей оказывают медицинскую помощь.

Причины и обстоятельства возгорания выясняет дознаватель, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В ведомстве напомнили о правилах пожарной безопасности: нельзя бросать непотушенные окурки и оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ