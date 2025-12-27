Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе оштрафовали водителя BMW за перевозку пассажиров в прицепе

21:28, 27 дек 2025

В столице Башкирии полиция задержала автомобилиста, устроившего опасное шоу на дорогах. Мужчина возил людей в прицепе, украшенном новогодними гирляндами, прицепленном к BMW. Ролик с необычной перевозкой разлетелся по соцсетям.

Стражи порядка вычислили нарушителя через систему «Паутина». Оказалось, за рулем немецкой машины сидел житель Уфы. На героя праздничной поездки завели административное дело — перевозка пассажиров за пределами салона строго запрещена.

Пострадали не только водитель, но и его товарищи. Двоим пассажирам, 18 и 30 лет, тоже выписали штрафы. Об этом рассказал главный автоинспектор Башкортостана Владимир Севастьянов. Новогоднее настроение явно не оправдало затрат на штрафы.

