Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии жертвами пожаров за год стали 190 человек, включая 12 детей

В Башкирии жертвами пожаров за год стали 190 человек, включая 12 детей

21:45, 28 дек 2025

В Башкортостане с января по конец декабря 2025 года зафиксировано свыше 7400 пожаров. Жертвами огненной стихии стали 190 жителей республики, среди которых 12 несовершеннолетних. Об этом сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты отмечают традиционный всплеск чрезвычайных происшествий в холодное время года. Основные факторы трагедий — халатность при использовании открытого пламени, эксплуатация поломанных нагревательных устройств. Отдельную опасность представляют праздничные забавы: нарушение технологии использования салютов и применение просроченной пиротехники приводят к печальным последствиям.

Ведомство акцентирует внимание на правилах безопасности в предновогодний период. Покупать фейерверки следует исключительно в точках с лицензией, проверяя наличие сертификации и русскоязычной инструкции. Минимальная дистанция для запуска салютов — 50 метров от построек, горючих материалов, растительности и линий электропередач.

Особые требования касаются новогоднего дерева. Устанавливать елку нужно вдали от источников тепла, обеспечивая надежную фиксацию без соприкосновения с потолком. Категорически запрещено декорировать хвойное дерево ватными изделиями, бумажными элементами и пластиковыми украшениями — эти материалы мгновенно воспламеняются от малейшей искры.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

При пожаре в хозпостройке под Уфой пострадала 48-летняя женщина

Читайте также:

При пожаре в хозпостройке под Уфой пострадала 48-летняя женщина
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: пожар
Читайте также

В Башкирии пожары унесли жизни 173 человек за год
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожары унесли жизни 173 человек за год
Пятеро детей стали жертвами пожаров в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Пятеро детей стали жертвами пожаров в Башкирии
Глава госкомитета по ЧС Башкирии сообщил о 42 погибших при пожарах
Происшествия в Башкирии
Глава госкомитета по ЧС Башкирии сообщил о 42 погибших при пожарах
28 человек погибли при пожарах в Башкирии с начала года
Происшествия в Башкирии
28 человек погибли при пожарах в Башкирии с начала года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен