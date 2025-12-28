В Башкирии жертвами пожаров за год стали 190 человек, включая 12 детей

21:45, 28 дек 2025

В Башкортостане с января по конец декабря 2025 года зафиксировано свыше 7400 пожаров. Жертвами огненной стихии стали 190 жителей республики, среди которых 12 несовершеннолетних. Об этом сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты отмечают традиционный всплеск чрезвычайных происшествий в холодное время года. Основные факторы трагедий — халатность при использовании открытого пламени, эксплуатация поломанных нагревательных устройств. Отдельную опасность представляют праздничные забавы: нарушение технологии использования салютов и применение просроченной пиротехники приводят к печальным последствиям.

Ведомство акцентирует внимание на правилах безопасности в предновогодний период. Покупать фейерверки следует исключительно в точках с лицензией, проверяя наличие сертификации и русскоязычной инструкции. Минимальная дистанция для запуска салютов — 50 метров от построек, горючих материалов, растительности и линий электропередач.

Особые требования касаются новогоднего дерева. Устанавливать елку нужно вдали от источников тепла, обеспечивая надежную фиксацию без соприкосновения с потолком. Категорически запрещено декорировать хвойное дерево ватными изделиями, бумажными элементами и пластиковыми украшениями — эти материалы мгновенно воспламеняются от малейшей искры.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ