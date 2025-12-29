В Стерлитамаке BMW врезался в столб — погибла мать двух дочерей

21:49, 29 дек 2025

28 декабря в Стерлитамаке на улице Элеваторной случилось смертельное ДТП. 30-летний водитель BMW не справился с управлением и на скорости врезался в придорожный столб. Погибла 26-летняя пассажирка Кристина И., сообщают в ГИБДД Башкирии. Водитель остался жив и был доставлен в больницу.

После гибели матери осиротели две ее дочки — восьми и четырех лет, пишет КП-Уфа. Девочки уже второй раз за короткое время теряют близкого человека: два года назад, в ноябре 2023-го, умер их отец.

Девочки остались с родственниками

Сейчас детей воспитывает Юлия, близкая родственница погибшей. Она рассказала, что последние два года Кристина растила дочерей одна, работала в салоне лазерной эпиляции. Семья помогала, чем могла.

Старшей дочке уже сообщили о смерти мамы. Юлия считает, что лучше узнать правду от родных, чем от посторонних или из интернета. Девочка сильно плакала, но, возможно, еще не до конца осознает произошедшее. Младшая совсем маленькая и пока ничего не понимает.

Родственники до сих пор не выяснили, как Кристина оказалась в той машине и личность водителя BMW. Около часа ночи она написала подруге, что уже дома. Возможно, они возвращались с корпоратива — точных данных пока нет.

Сестра погибшей Ксения заверила, что девочек никто не бросит. Семья большая, все готовы помогать. Детей ни при каких обстоятельствах не отдадут в приют.

Спорт помогал справляться с горем

После смерти мужа Кристина не опускала руки и жила ради дочерей. В свободное время активно занималась спортом: зимой каталась на сноуборде, летом играла в футбол. Она была частью женской любительской команды «Мамы Арсенала» в Стерлитамаке.

В сообществе команды опубликовали слова соболезнования. Кристину вспоминают как энергичного и увлеченного человека, который сплачивал игроков и создавал атмосферу дружбы. Ее смех, улыбка и боевой настрой навсегда останутся в памяти товарищей по команде.

Что известно об аварии

ДТП произошло около шести утра. По данным ГИБДД, 30-летний водитель BMW не справился с управлением и на полном ходу въехал в столб на обочине улицы Элеваторной. Кристина погибла на месте, мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии. Предстоит выяснить, откуда ехали пассажиры, в каких отношениях они состояли и что стало причиной потери управления. А родные и близкие Кристины готовятся проститься с молодой матерью.

Автор: Семен Подгорный

Фото: личный архив героини публикации/ГАИ по РБ