Подросток из Башкирии два месяца пролежал в коме после двух жестоких нападений: трое обвиняемых предстанут перед судом

17-летний Рузиль Байтимеров из поселка Юмагузино в Башкортостане стал жертвой двух нападений в июле текущего года. После второго избиения парень впал в кому на два месяца. Следствие завершило расследование первого эпизода. Троих мужчин будут судить за похищение с применением насилия. Об этом сообщает издание «КП-Уфа».

Двойное нападение

Первое нападение произошло вечером 12 июля 2025 года. К дому подростка подъехали трое местных жителей, которые набросились на него с кулаками. После избиения они затолкали Рузиля в автомобиль и попытались увезти. За происходящим наблюдала 26-летняя девушка Екатерина, с которой парень встречался. Она успела связаться с родителями юноши.

Мать и отец Рузиля бросились в погоню на собственной машине, догнали злоумышленников и перекрыли им путь. Родители вызвали полицию, после чего нападавшие выбросили избитого подростка на дорогу и скрылись. У Рузиля диагностировали перелом переносицы, сотрясение мозга, он не мог самостоятельно передвигаться.

По словам отца пострадавшего Раиля, его супруга намеревалась написать заявление, однако сотрудники правоохранительных органов сообщили, что она не имеет такого права. Полицейские уехали с места происшествия. После первого инцидента в адрес Рузиля и его девушки поступали угрозы убийством, если они обратятся в полицию.

Второе избиение

Спустя два дня, 14 июля, произошло повторное нападение. Рузилю сообщили, что его ждут на «разборки». Подросток приехал один и предложил выяснить отношения один на один, однако на месте его встретила целая толпа. Началась драка, к которой присоединились другие участники. Парня жестоко избили битами.

Последствия второго нападения оказались ужасными. Рузиль получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и впал в кому. Медики провели сложную операцию, в ходе которой пришлось удалить часть мозга, чтобы спасти жизнь подростку. В сознание он пришел только через два месяца.

В настоящее время Рузиль находится в хосписе. Он в сознании, но практически не реагирует на окружающих. Родители и невеста постоянно находятся рядом с ним. Врачи осторожно оценивают перспективы восстановления пострадавшего.

Ход следствия

По обоим эпизодам были возбуждены уголовные дела. Расследование первого нападения завершено: трое мужчин в возрасте от 28 до 35 лет обвиняются в похищении группой лиц по предварительному сговору с применением угрозы насилия. Примечательно, что, согласно версии Следственного комитета, мотивом нападения стали «претензии по поводу неосторожного вождения автомобиля».

Представители ведомства уточнили, что один из фигурантов нанес подростку побои возле его дома, угрожая дальнейшим применением насилия. После этого сообщники насильно посадили потерпевшего в машину и направились к выезду из населенного пункта. Преступные действия были пресечены родителями Рузиля, которые на своем автомобиле перегородили дорогу похитителям и вызвали полицию.

По второму эпизоду, после которого подросток впал в кому, обвиняется только один человек — 16-летний подросток. В настоящее время он находится под домашним арестом. Семья пострадавшего убеждена, что юноша взял вину на себя, чтобы защитить остальных участников нападения.

Родители Рузиля связывают оба нападения с отношениями сына и Екатерины. По их словам, девушка ранее состояла в браке, у нее двое детей. После развода она начала встречаться с подростком, что не понравилось её бывшему супругу. Предположительно, он организовал расправу над юношей через своих знакомых.

