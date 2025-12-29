Все новости Уфы и Башкортостана
Мошенники выманили у 80-летней пенсионерки из Уфы более семи миллионов рублей

22:26, 29 дек 2025

В уфимскую полицию поступило заявление от восьмидесятилетней горожанки о хищении денег. Пострадавшая перевела аферистам свыше 7 миллионов рублей — основную часть составили ее сбережения.

Пенсионерке на телефон позвонил неизвестный, который назвался контролером счетчиков. Незнакомец попросил продиктовать код из СМС-сообщения, которое в этот момент получила женщина. К вечеру пенсионерка обнаружила уведомление от «Госуслуг» о входе в ее учетную запись. Она набрала номер «горячей линии» из сообщения и связалась с человеком, выдававшим себя за работника портала. Тот заявил, что в ее аккаунт проникли злоумышленники, и перенаправил разговор на якобы другого специалиста.

Злоумышленники направили пожилой женщине фотографию поддельной доверенности, якобы дающей третьим лицам полномочия управлять ее вкладами и недвижимостью. Лжесотрудники уверили пенсионерку, что ее банковские счета находятся в опасности. Для их сохранности необходимо забрать все деньги и оформить новый счет. Мошенники объяснили, что на купюры нанесут «защитные метки», а затем средства потребуется «вернуть в государственную систему».

Преступники поддерживали постоянный контакт с потерпевшей и давали ей пошаговые указания. Поддавшись давлению, женщина обналичила более 7 миллионов рублей и отправила деньги на банковские реквизиты аферистов. Примерно полтора миллиона рублей она передала курьеру, который приехал к ней на дом. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, когда мошенники прекратили отвечать на звонки. Осознав произошедшее, пострадавшая направилась в полицию с заявлением.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
