В Уфе автобус с пассажирами въехал в столб после ДТП с иномаркой

21:47, 30 дек 2025

На проспекте Октября в Уфе произошло дорожное происшествие с участием общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

54-летний водитель автобуса маршрута № 74, двигаясь по третьему кругу, столкнулся с попутным Volkswagen Tiguan. После этого автобус врезался в столб. В салоне находились примерно 22 пассажира.

Медики осмотрели всех участников инцидента на месте происшествия.

Инспекторы Госавтоинспекции выясняют детали аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ