Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе автобус с пассажирами въехал в столб после ДТП с иномаркой

В Уфе автобус с пассажирами въехал в столб после ДТП с иномаркой

21:47, 30 дек 2025

На проспекте Октября в Уфе произошло дорожное происшествие с участием общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

54-летний водитель автобуса маршрута № 74, двигаясь по третьему кругу, столкнулся с попутным Volkswagen Tiguan. После этого автобус врезался в столб. В салоне находились примерно 22 пассажира.

Медики осмотрели всех участников инцидента на месте происшествия.

Инспекторы Госавтоинспекции выясняют детали аварии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе на улице Гвардейской «Нексия» столкнулась с грузовиком

Читайте также:

В Уфе на улице Гвардейской «Нексия» столкнулась с грузовиком
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

Автобус с пассажирами попал в аварию под Уфой: двоих детей госпитализировали
Происшествия в Башкирии
Автобус с пассажирами попал в аварию под Уфой: двоих детей госпитализировали
В Уфе трамвай №8 при движении задним ходом врезался в Volkswagen Tiguan
Происшествия в Башкирии
В Уфе трамвай №8 при движении задним ходом врезался в Volkswagen Tiguan
Автобус с 20 пассажирами протаранил столб в Уфе — пятеро в больнице
Происшествия в Башкирии
Автобус с 20 пассажирами протаранил столб в Уфе — пятеро в больнице
В Уфе автобус маршрута №266 столкнулся с электроопорой
Происшествия в Башкирии
В Уфе автобус маршрута №266 столкнулся с электроопорой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен