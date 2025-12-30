В Уфе автобус с пассажирами въехал в столб после ДТП с иномаркой
21:47, 30 дек 2025
На проспекте Октября в Уфе произошло дорожное происшествие с участием общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.
54-летний водитель автобуса маршрута № 74, двигаясь по третьему кругу, столкнулся с попутным Volkswagen Tiguan. После этого автобус врезался в столб. В салоне находились примерно 22 пассажира.
Медики осмотрели всех участников инцидента на месте происшествия.
Инспекторы Госавтоинспекции выясняют детали аварии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
