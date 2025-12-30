Все новости Уфы и Башкортостана
Мальчик устроил прогулку по рельсам на уфимской станции

22:02, 30 дек 2025

На станции Черниковка в Уфе полицейские задержали ребенка, который бродил по железнодорожным путям. Инцидент произошел несколько дней назад, о чем сообщила транспортная полиция Башкортостана.

Прибывшие на место стражи порядка нашли несовершеннолетнего между рельсами. Сначала мальчик объяснил свое присутствие интересом к железнодорожному транспорту, но затем рассказал правду — планировал отправиться в Челябинск на одном из проходящих составов.

Ребенка вернули родителям, которым теперь грозит административная ответственность. Уфимское линейное управление МВД на транспорте оформило на взрослых протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Транспортные полицейские напоминают: с началом школьных каникул родителям необходимо усилить контроль за детьми вблизи железнодорожных объектов. Игры и прогулки у путей могут закончиться трагедией.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
