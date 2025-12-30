Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Полиция Башкирии вернула домой школьницу, сбежавшую к парню в Новосибирск

Полиция Башкирии вернула домой школьницу, сбежавшую к парню в Новосибирск

22:13, 30 дек 2025

В Уфимское линейное управление МВД на транспорте поступило обращение от встревоженной матери. Женщина сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь едет в пассажирском поезде и собирается сойти не в Уфе, а на другой станции.

Причиной спонтанного изменения маршрута стало знакомство с молодым человеком прямо в вагоне. Подросток решила продолжить путь вместе с новым знакомым.

Это уже не первый подобный случай в регионе. Накануне учебного года полицейские разыскали и вернули домой 15-летнюю жительницу Стерлитамака. Та сбежала из дома и планировала добраться поездом до Новосибирска к своему другу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе на вокзале нашли 15-летнюю школьницу, сбежавшую к другу из соцсетей

Читайте также:

В Уфе на вокзале нашли 15-летнюю школьницу, сбежавшую к другу из соцсетей
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

Мальчик устроил прогулку по рельсам на уфимской станции
Происшествия в Башкирии
Мальчик устроил прогулку по рельсам на уфимской станции
Транспортная полиция Сургута дважды вернула матери сбежавшего подростка из Уфы
Происшествия в Башкирии
Транспортная полиция Сургута дважды вернула матери сбежавшего подростка из Уфы
В Уфе на вокзале нашли 15-летнюю школьницу, сбежавшую к другу из соцсетей
Происшествия в Башкирии
В Уфе на вокзале нашли 15-летнюю школьницу, сбежавшую к другу из соцсетей
В Уфе парень после ссоры с девушкой разгромил ж/д станцию
Человек и закон в Башкирии
В Уфе парень после ссоры с девушкой разгромил ж/д станцию


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен