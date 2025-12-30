Полиция Башкирии вернула домой школьницу, сбежавшую к парню в Новосибирск

22:13, 30 дек 2025

В Уфимское линейное управление МВД на транспорте поступило обращение от встревоженной матери. Женщина сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь едет в пассажирском поезде и собирается сойти не в Уфе, а на другой станции.

Причиной спонтанного изменения маршрута стало знакомство с молодым человеком прямо в вагоне. Подросток решила продолжить путь вместе с новым знакомым.

Это уже не первый подобный случай в регионе. Накануне учебного года полицейские разыскали и вернули домой 15-летнюю жительницу Стерлитамака. Та сбежала из дома и планировала добраться поездом до Новосибирска к своему другу.

Автор: Семен Подгорный