Жительница Учалинского района Башкирии ранила ножом сожителя

22:21, 30 дек 2025

В Учалинском районе Башкирии женщина 63 лет нанесла удар ножом своему 62-летнему сожителю. Об инциденте проинформировала пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Конфликт произошел во время совместного употребления алкоголя. Мужчина стал оскорблять женщину, которая в этот момент готовила еду из картофеля. Не выдержав нападок, она ударила сожителя ножом в область живота. После случившегося женщина самостоятельно вызвала экстренные службы.

Пострадавшего доставили в больницу. Полицейские изъяли орудие преступления. Выяснилось, что подозреваемая уже имеет судимость за подобное деяние. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

