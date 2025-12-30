Жительница Учалинского района Башкирии ранила ножом сожителя

22:21, 30 дек 2025

В Учалинском районе Башкирии женщина 63 лет нанесла удар ножом своему 62-летнему сожителю. Об инциденте проинформировала пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Конфликт произошел во время совместного употребления алкоголя. Мужчина стал оскорблять женщину, которая в этот момент готовила еду из картофеля. Не выдержав нападок, она ударила сожителя ножом в область живота. После случившегося женщина самостоятельно вызвала экстренные службы.

Пострадавшего доставили в больницу. Полицейские изъяли орудие преступления. Выяснилось, что подозреваемая уже имеет судимость за подобное деяние. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья

Автор: Семен Подгорный