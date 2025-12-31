В Башкирии водитель «Гранты» сбил пешехода, стоявшего на дороге

23:33, 31 дек 2025

В Белорецком районе Башкирии произошло ДТП — под колесами автомобиля погиб человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.

Авария случилась вечером 30 декабря на четвертом километре дороги Белорецк — Тирлянский. Водитель «Лады Гранты», 46-летний мужчина, сбил пешехода, который находился на проезжей части. По данным ГИБДД, погибший не переходил дорогу, а просто стоял.

Жертве на вид было от 45 до 50 лет. Он скончался на месте до прибытия медиков. Сейчас следователи выясняют все детали происшествия и устанавливают личность погибшего.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, особенно в темное время суток.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе автобус с пассажирами въехал в столб после ДТП с иномаркой

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ