В Башкирии пьяная женщина протаранила машину и наехала на человека

22:25, 02 янв 2026

В Белорецке произошло ДТП из мести. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

По информации очевидцев, между двумя местными жительницами вспыхнула бытовая ссора. Одна из них решила проучить обидчицу радикальным способом — села за руль в нетрезвом состоянии и принялась уничтожать автомобиль соперницы. В процессе «мщения» пострадал и случайный прохожий.

МВД Башкортостана уточнило: женщина за рулем действительно была одета в полицейскую форму, но к правоохранительным органам никакого отношения не имеет. Нарушительницу привлекли по статье о пьяной езде. К счастью, серьезных травм никто не получил, официальных заявлений в полицию не поступало.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Белорецк происшествия в Белорецке
