Полуторагодовалая девочка обварилась бульоном в Уфе

22:37, 02 янв 2026

В Башкирии зафиксированы случаи бытовых ожогов во время новогодних праздников. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин после обхода Республиканского ожогового центра.

Руководитель ведомства заявил, что текущий Новый год стал наиболее благополучным за 5 лет— количество травм среди жителей региона сократилось. На данный момент в отделении реанимации проходят лечение пять взрослых и один ребенок. Среди пациентов — полуторагодовалая девочка, которая еще в декабре опрокинула на себя емкость с горячим бульоном. Взрослые пострадавшие получили травмы в результате бытовых происшествий.

В первую ночь нового года в медучреждение доставили двух жителей Уфимского района, пострадавших при взрыве газового баллона в бане. Состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое, второго — как средней тяжести.

За четыре дня января в больницы республики поступили десять человек с термическими повреждениями. Кроме того, за помощью обратилась пятилетняя пациентка с ожогом от петарды. После оказания неотложной помощи ребенка выписали для амбулаторного наблюдения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ