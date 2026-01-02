В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело пенсионера

22:42, 02 янв 2026

В деревне Биштиряк Зианчуринского района Башкирии произошёл пожар в бревенчатом доме. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако внутри обнаружили тело 70-летнего мужчины.

По данным МЧС России по Республике Башкортостан, с начала 2026 года в регионе зафиксировано 14 возгораний. В результате огненной стихии погиб один человек, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

Представители ведомства напоминают жителям республики о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности в новогодние праздники. Особое внимание уделяется запуску пиротехники — фейерверки следует использовать только на специально отведённых площадках. Также важно не оставлять детей без присмотра взрослых.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ