В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело пенсионера

22:42, 02 янв 2026

В деревне Биштиряк Зианчуринского района Башкирии произошёл пожар в бревенчатом доме. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако внутри обнаружили тело 70-летнего мужчины.

По данным МЧС России по Республике Башкортостан, с начала 2026 года в регионе зафиксировано 14 возгораний. В результате огненной стихии погиб один человек, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

Представители ведомства напоминают жителям республики о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности в новогодние праздники. Особое внимание уделяется запуску пиротехники — фейерверки следует использовать только на специально отведённых площадках. Также важно не оставлять детей без присмотра взрослых.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Зианчуринский район происшествия в зианчуринском районе пожар в зианчуринском районе
