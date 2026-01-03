Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе устанавливают личность мужчины, погибшего при пожаре в частном доме

В Уфе устанавливают личность мужчины, погибшего при пожаре в частном доме

22:19, 03 янв 2026

Вечером 2 января в столице Башкортостана на улице Сибирякова загорелся одноэтажный бревенчатый дом.

По информации МЧС по РБ, после ликвидации возгорания спасатели обнаружили в здании труп мужчины. Личность погибшего в настоящее время устанавливается правоохранительными органами. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело пенсионера

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар в Уфе
