В Уфе устанавливают личность мужчины, погибшего при пожаре в частном доме

22:19, 03 янв 2026

Вечером 2 января в столице Башкортостана на улице Сибирякова загорелся одноэтажный бревенчатый дом.

По информации МЧС по РБ, после ликвидации возгорания спасатели обнаружили в здании труп мужчины. Личность погибшего в настоящее время устанавливается правоохранительными органами. Обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ