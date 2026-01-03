В Уфе устанавливают личность мужчины, погибшего при пожаре в частном доме
22:19, 03 янв 2026
Вечером 2 января в столице Башкортостана на улице Сибирякова загорелся одноэтажный бревенчатый дом.
По информации МЧС по РБ, после ликвидации возгорания спасатели обнаружили в здании труп мужчины. Личность погибшего в настоящее время устанавливается правоохранительными органами. Обстоятельства происшествия выясняются.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело пенсионера
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В башкирской деревне при пожаре погибла 89-летняя женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в частном доме погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Уфе на месте пожара в ТЦ «Мир» обнаружили труп
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер погиб при пожаре в частном доме