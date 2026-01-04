Жительница Башкирии лишилась 6 тысяч рублей при продаже коляски
22:07, 04 янв 2026
25-летняя девушка из Октябрьского в Башкирии стала жертвой интернет-мошенников. Она разместила объявление о продаже детской коляски, после чего с ней связался «покупатель».
Собеседник запросил контакты и отправил в мессенджер ссылку, замаскированную под сервис доставки.
Женщина кликнула по подозрительной ссылке и ввела реквизиты банковской карты. Через несколько минут со счета исчезли 6 тысяч рублей. МВД республики подтвердило возбуждение уголовного дела по факту хищения.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Жительница Башкирии, пытаясь продать куриные яйца, лишилась 28 тысяч рублей
Человек и закон в Башкирии
90-летняя жительница Уфы лишилась 620 тысяч рублей из-за мошенников
Происшествия в Башкирии
Мошенники выманили у жительниц Башкирии свыше 1,9 млн рублей по четырем схемам
Происшествия в Башкирии
Студент из Уфы перевел мошенникам 150 тысяч рублей с карты матери