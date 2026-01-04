Жительница Башкирии лишилась 6 тысяч рублей при продаже коляски

22:07, 04 янв 2026

25-летняя девушка из Октябрьского в Башкирии стала жертвой интернет-мошенников. Она разместила объявление о продаже детской коляски, после чего с ней связался «покупатель».

Собеседник запросил контакты и отправил в мессенджер ссылку, замаскированную под сервис доставки.

Женщина кликнула по подозрительной ссылке и ввела реквизиты банковской карты. Через несколько минут со счета исчезли 6 тысяч рублей. МВД республики подтвердило возбуждение уголовного дела по факту хищения.

Автор: Семен Подгорный