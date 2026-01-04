Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Жительница Башкирии лишилась 6 тысяч рублей при продаже коляски

Жительница Башкирии лишилась 6 тысяч рублей при продаже коляски

22:07, 04 янв 2026

25-летняя девушка из Октябрьского в Башкирии стала жертвой интернет-мошенников. Она разместила объявление о продаже детской коляски, после чего с ней связался «покупатель».

Собеседник запросил контакты и отправил в мессенджер ссылку, замаскированную под сервис доставки.

Женщина кликнула по подозрительной ссылке и ввела реквизиты банковской карты. Через несколько минут со счета исчезли 6 тысяч рублей. МВД республики подтвердило возбуждение уголовного дела по факту хищения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Мошенники выманили у 80-летней пенсионерки из Уфы более семи миллионов рублей

Читайте также:

Мошенники выманили у 80-летней пенсионерки из Уфы более семи миллионов рублей
Автор: Семен Подгорный
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском мошенники
Читайте также

Жительница Башкирии, пытаясь продать куриные яйца, лишилась 28 тысяч рублей
Происшествия в Башкирии
Жительница Башкирии, пытаясь продать куриные яйца, лишилась 28 тысяч рублей
90-летняя жительница Уфы лишилась 620 тысяч рублей из-за мошенников
Человек и закон в Башкирии
90-летняя жительница Уфы лишилась 620 тысяч рублей из-за мошенников
Мошенники выманили у жительниц Башкирии свыше 1,9 млн рублей по четырем схемам
Происшествия в Башкирии
Мошенники выманили у жительниц Башкирии свыше 1,9 млн рублей по четырем схемам
Студент из Уфы перевел мошенникам 150 тысяч рублей с карты матери
Происшествия в Башкирии
Студент из Уфы перевел мошенникам 150 тысяч рублей с карты матери


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен