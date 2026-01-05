В Башкирии на трассе Туймазы — Ильчимбетово спасли трех человек

21:29, 05 янв 2026

На автодороге Туймазы — Ильчимбетово в Башкирии спасатели помогли троим водителям, попавшим в снежную ловушку. О происшествии сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Одна из бригад освободила женщину, чей автомобиль съехал с проезжей части и увяз в сугробах. Вторая группа спасателей работала с тремя машинами — двумя легковушками и «ГАЗелью», которые застряли в снежных заносах. Действия команд позволили всем пострадавшим автомобилистам благополучно продолжить движение.

Глава ведомства напомнил водителям о важности соблюдения мер предосторожности в зимний период: необходимо снижать скорость, соблюдать дистанцию и быть готовыми к неожиданностям на дороге.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Кирилл Первов / telegram-канал госкомитета РБ по ЧС