Из озера Узеть в Башкирии подняли 1250 овец, утонувших в декабре

22:18, 06 янв 2026

В Бирском районе Башкортостана со дна озера Узеть подняли тела 1250 овец, погибших в декабре прошлого года. Об этом сообщил руководитель республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Все произошло в середине декабря, когда владелец стада решил перегнать животных через замерзшее озеро. Лед оказался недостаточно прочным — почти все овцы провалились под воду и погибли.

На месте трагедии работают десять спасателей и водолазов, задействованы четыре единицы специальной техники. Ход работ контролирует вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов, который недавно посетил место происшествия.

Извлечение останков животных продолжается. Специалисты продолжают обследовать дно водоема. По предварительным данным, под водой могут находиться еще несколько туш. Точное количество погибшего скота пока устанавливается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС