В Башкирии продолжают искать 12 пропавших человек

22:14, 07 янв 2026

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» подвел итоги работы за декабрь 2025 года. За месяц добровольцы получили 73 заявки на поиск людей по республике.

К концу декабря спасатели обнаружили живыми 58 человек. Двух пропавших нашли погибшими. Местонахождение 12 жителей Башкортостана до сих пор неизвестно — их розыск продолжается. Волонтеры распространяют ориентировки и отрабатывают информацию от очевидцев.

Организация напоминает о круглосуточной бесплатной горячей линии 8(800)700-54-52 для обращений граждан.

Автор: Семен Подгорный

Фото: "ЛизаАлерт Башкортостан"