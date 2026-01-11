Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Стерлитамаке студентка лишилась 11 тысяч рублей при попытке заказать поездку

В Стерлитамаке студентка лишилась 11 тысяч рублей при попытке заказать поездку

22:04, 11 янв 2026

В Стерлитамаке 19-летняя студентка колледжа стала жертвой мошенников, лишившись 11 тысяч рублей при попытке заказать поездку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Девушка искала водителя через интернет. На ее объявление откликнулся неизвестный мужчина, который предложил свои услуги. После обсуждения деталей поездки он отправил студентке ссылку в мессенджере якобы для внесения предоплаты.

Потерпевшая перешла по ссылке и ввела данные своей банковской карты. Сразу после этого со счета списались все 11 тысяч рублей. Девушка обратилась в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело по третьей части статьи 158 Уголовного кодекса России.

В правоохранительных органах напомнили о правилах безопасности. Нельзя переходить по ссылкам — мошенники маскируются под перевозчиков и просят оплатить услуги через внешние ссылки, телефонные номера или электронную почту.

Злоумышленники постоянно изобретают новые способы выманивания денег и данных карт. Эксперты советуют расплачиваться наличными непосредственно в автомобиле после завершения поездки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жительница Башкирии лишилась 6 тысяч рублей при продаже коляски

Читайте также:

Жительница Башкирии лишилась 6 тысяч рублей при продаже коляски
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке мошенники
Читайте также

Жительница Башкирии лишилась 6 тысяч рублей при продаже коляски
Происшествия в Башкирии
Жительница Башкирии лишилась 6 тысяч рублей при продаже коляски
Студентка из Уфы лишилась 1,5 млн рублей страховых выплат после звонка лжедекана
Происшествия в Башкирии
Студентка из Уфы лишилась 1,5 млн рублей страховых выплат после звонка лжедекана
Воспитательница из Башкирии лишилась 2 млн рублей из-за звонков мошенников
Происшествия в Башкирии
Воспитательница из Башкирии лишилась 2 млн рублей из-за звонков мошенников
Мошенники обманули сотрудницу администрации в Башкирии на 990 тысяч рублей
Происшествия в Башкирии
Мошенники обманули сотрудницу администрации в Башкирии на 990 тысяч рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен