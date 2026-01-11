В Стерлитамаке студентка лишилась 11 тысяч рублей при попытке заказать поездку

22:04, 11 янв 2026

В Стерлитамаке 19-летняя студентка колледжа стала жертвой мошенников, лишившись 11 тысяч рублей при попытке заказать поездку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Девушка искала водителя через интернет. На ее объявление откликнулся неизвестный мужчина, который предложил свои услуги. После обсуждения деталей поездки он отправил студентке ссылку в мессенджере якобы для внесения предоплаты.

Потерпевшая перешла по ссылке и ввела данные своей банковской карты. Сразу после этого со счета списались все 11 тысяч рублей. Девушка обратилась в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело по третьей части статьи 158 Уголовного кодекса России.

В правоохранительных органах напомнили о правилах безопасности. Нельзя переходить по ссылкам — мошенники маскируются под перевозчиков и просят оплатить услуги через внешние ссылки, телефонные номера или электронную почту.

Злоумышленники постоянно изобретают новые способы выманивания денег и данных карт. Эксперты советуют расплачиваться наличными непосредственно в автомобиле после завершения поездки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash