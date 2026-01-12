Житель Башкирии перевел вымогателям 105 тысяч рублей за свои интимные фото

19:57, 12 янв 2026

В Башкирии молодой человек лишился крупной суммы из-за виртуального знакомства. 24-летний житель Нефтекамска обратился в полицию после того, как стал жертвой мошенников.

Парень подписался на группу для анонимного общения в мессенджере. Вскоре ему написала девушка, которая несколько дней вела переписку. Собеседница прислала свое откровенное изображение и попросила молодого человека сделать то же самое. После получения интимного снимка аферисты начали вымогать деньги, угрожая разослать фото всем знакомым пострадавшего через социальные сети.

На момент визита в дежурную часть нефтекамец успел перевести злоумышленникам 105 тысяч рублей. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту и устанавливают личности организаторов схемы. Подобные случаи шантажа с использованием компрометирующих материалов получили широкое распространение в интернете.

Автор: Семен Подгорный