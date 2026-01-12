Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии перевел вымогателям 105 тысяч рублей за свои интимные фото

Житель Башкирии перевел вымогателям 105 тысяч рублей за свои интимные фото

19:57, 12 янв 2026

В Башкирии молодой человек лишился крупной суммы из-за виртуального знакомства. 24-летний житель Нефтекамска обратился в полицию после того, как стал жертвой мошенников.

Парень подписался на группу для анонимного общения в мессенджере. Вскоре ему написала девушка, которая несколько дней вела переписку. Собеседница прислала свое откровенное изображение и попросила молодого человека сделать то же самое. После получения интимного снимка аферисты начали вымогать деньги, угрожая разослать фото всем знакомым пострадавшего через социальные сети.

На момент визита в дежурную часть нефтекамец успел перевести злоумышленникам 105 тысяч рублей. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту и устанавливают личности организаторов схемы. Подобные случаи шантажа с использованием компрометирующих материалов получили широкое распространение в интернете.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Стерлитамаке студентка лишилась 11 тысяч рублей при попытке заказать поездку

Читайте также:

В Стерлитамаке студентка лишилась 11 тысяч рублей при попытке заказать поездку
Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенники Нефтекамск происшествия в Нефтекамске
Читайте также

Уфимец лишился 330 тысяч рублей из-за схемы с работой в Европе
Происшествия в Башкирии
Уфимец лишился 330 тысяч рублей из-за схемы с работой в Европе
Житель Стерлитамака лишился 25 тысяч рублей на сайте знакомств
Происшествия в Башкирии
Житель Стерлитамака лишился 25 тысяч рублей на сайте знакомств
Желание весело провести время для жителя Башкирии обернулось потерей денег
Происшествия в Башкирии
Желание весело провести время для жителя Башкирии обернулось потерей денег
Житель Башкирии лишился 1,7 млн рублей при заказе интим-услуг
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии лишился 1,7 млн рублей при заказе интим-услуг


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен