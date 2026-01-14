В Уфе экс-владелец похитил изъятый за долги BMW X-7 стоимостью 6 млн рублей

22:04, 14 янв 2026

В Башкортостане раскрыли дерзкую кражу дорогой иномарки, которую бывший хозяин спланировал сам и вывез за границу.

Житель Уфы столкнулся с неприятным сюрпризом — с парковки его частного дома в селе Зинино исчез BMW X-7 стоимостью более 6 миллионов рублей. Пострадавший обратился в полицию, было заведено уголовное дело. Оперативники быстро взяли след: камеры на трассе М-5 засекли украденную машину около Туймазов, она двигалась в сторону Самары. Дальше выяснилось интересное — BMW пересек российскую границу и оказался в одной из соседних стран. За рулем сидел 31-летний иностранец.

Расследование вскрыло хитроумную схему. Оказалось, что прежде иномарка принадлежала 35-летнему жителю того же села Зинино. Судебные приставы конфисковали у него машину за долги и выставили на открытых торгах. Автомобиль приобрел новый владелец, но у прежнего хозяина остался запасной комплект ключей. Мужчина выследил, где теперь стоит его бывшая BMW, дождался ночи и угнал ее. После этого он встретился с сообщниками из-за рубежа, передал им ключи, и те переправили машину новому покупателю.

В Саратовской области полиция вместе с росгвардейцами перехватила «перегонщиков» — двух мужчин 31 и 37 лет. Младшего поместили в центр временного содержания иностранцев. Выяснилось, что он находится в международном розыске, его выдали коллегам из другого государства. Затем задержали и организатора — бывшего владельца BMW. Суд отправил его под арест. Следователи продолжают устанавливать детали преступления и круг причастных лиц.

