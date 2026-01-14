В Уфе возбудили дело после падения снега на 16-летнюю девушку
22:14, 14 янв 2026
В столице Башкортостана на 16-летнюю девушку обрушилась снежная масса с наледью с крыши многоэтажки. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Информацию распространили пользователи соцсетей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Главе ведомства Александру Бастрыкину доложили о происшествии, он поставил расследование на личный контроль.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
