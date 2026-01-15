Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии пенсионерка лишилась 3 млн рублей, поверив мошенникам

В Башкирии пенсионерка лишилась 3 млн рублей, поверив мошенникам

21:41, 15 янв 2026

Пенсионерка из Кармаскалинского района Башкортостана лишилась трех миллионов рублей после общения с аферистами. Об этом сообщает МВД по республике.

Женщине поступил звонок с информацией о дополнительных выплатах от пенсионного фонда. Злоумышленники попросили прислать скан СНИЛС, и она согласилась. После этого мошенники запугали жертву возможной утечкой персональных данных и убедили, что спасти средства можно только одним способом — снять наличные и отдать курьеру.

Пожилая жительница района выполнила все требования преступников и лишилась накоплений. О произошедшем она рассказала внуку, который порекомендовал обратиться в полицию. Правоохранители установили личность курьера — им оказался сорокалетний житель региона.

По факту хищения заведено уголовное дело. Предполагается, что возмещать ущерб будет задержанный посредник.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель Башкирии перевел вымогателям 105 тысяч рублей за свои интимные фото

Читайте также:

Житель Башкирии перевел вымогателям 105 тысяч рублей за свои интимные фото
Автор: Семен Подгорный
Теги: Кармаскалинский район происшествия в Кармаскалинском районе мошенники
Читайте также

Жительница Уфы лишилась квартиры и 8 млн рублей из-за мошенников
Происшествия в Башкирии
Жительница Уфы лишилась квартиры и 8 млн рублей из-за мошенников
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей
В Уфе пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей по указанию «офицера ФСБ»
Происшествия в Башкирии
В Уфе пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей по указанию «офицера ФСБ»
В Башкирии пожилая женщина лишилась всех сбережений из-за лжеброкеров
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожилая женщина лишилась всех сбережений из-за лжеброкеров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен