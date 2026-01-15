В Башкирии пенсионерка лишилась 3 млн рублей, поверив мошенникам

21:41, 15 янв 2026

Пенсионерка из Кармаскалинского района Башкортостана лишилась трех миллионов рублей после общения с аферистами. Об этом сообщает МВД по республике.

Женщине поступил звонок с информацией о дополнительных выплатах от пенсионного фонда. Злоумышленники попросили прислать скан СНИЛС, и она согласилась. После этого мошенники запугали жертву возможной утечкой персональных данных и убедили, что спасти средства можно только одним способом — снять наличные и отдать курьеру.

Пожилая жительница района выполнила все требования преступников и лишилась накоплений. О произошедшем она рассказала внуку, который порекомендовал обратиться в полицию. Правоохранители установили личность курьера — им оказался сорокалетний житель региона.

По факту хищения заведено уголовное дело. Предполагается, что возмещать ущерб будет задержанный посредник.

Автор: Семен Подгорный