В Уфе мужчина отравился неизвестным веществом при промывке цистерны

21:46, 15 янв 2026

В Уфе днем 15 января произошел несчастный случай на Бирском тракте. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской защиты столицы Башкортостана.

Во время очистки пустой емкости 46-летний работник оказался внутри цистерны. По предварительной версии, мужчина надышался испарениями токсичного вещества, природа которого пока не установлена. Покинуть резервуар своими силами он был не в состоянии.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС извлекли потерпевшего с применением альпинистского оборудования. У пострадавшего наблюдалось нарушение сознания. Медики экстренной службы доставили его в больницу для оказания помощи.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ по Уфе / телеграм