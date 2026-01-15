В Стерлитамаке две женщины лишились 300 тысяч рублей из-за фейковой вакансии

22:00, 15 янв 2026

В Стерлитамаке два человека стали жертвами мошеннической схемы, которая маскировалась под онлайн-трудоустройство. Об этом сообщили в местном отделении полиции.

Одна из пострадавших откликнулась на объявление о дистанционной работе. Для старта требовалась регистрация на специализированном ресурсе, после чего женщина перешла в видеочат для общения с куратором. Предложенная позиция касалась банковской сферы и предполагала наличие на счету минимум 150 тысяч рублей. У потерпевшей была меньшая сумма, которая внезапно исчезла со счета.

Псевдокуратор предложил помощь юриста для возврата средств. Специалист объяснил необходимость доверенного лица для оформления займа. Женщина привлекла знакомую, которая взяла кредит примерно на 300 тысяч рублей. Обещания куратора о закрытии долга постоянно переносились, и жертвы поняли: они попали в руки аферистов.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Схема с фальшивым трудоустройством и онлайн-собеседованиями становится всё более распространённой среди злоумышленников.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный