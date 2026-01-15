Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Стерлитамаке две женщины лишились 300 тысяч рублей из-за фейковой вакансии

В Стерлитамаке две женщины лишились 300 тысяч рублей из-за фейковой вакансии

22:00, 15 янв 2026

В Стерлитамаке два человека стали жертвами мошеннической схемы, которая маскировалась под онлайн-трудоустройство. Об этом сообщили в местном отделении полиции.

Одна из пострадавших откликнулась на объявление о дистанционной работе. Для старта требовалась регистрация на специализированном ресурсе, после чего женщина перешла в видеочат для общения с куратором. Предложенная позиция касалась банковской сферы и предполагала наличие на счету минимум 150 тысяч рублей. У потерпевшей была меньшая сумма, которая внезапно исчезла со счета.

Псевдокуратор предложил помощь юриста для возврата средств. Специалист объяснил необходимость доверенного лица для оформления займа. Женщина привлекла знакомую, которая взяла кредит примерно на 300 тысяч рублей. Обещания куратора о закрытии долга постоянно переносились, и жертвы поняли: они попали в руки аферистов.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Схема с фальшивым трудоустройством и онлайн-собеседованиями становится всё более распространённой среди злоумышленников.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии пенсионерка лишилась 3 млн рублей, поверив мошенникам

Читайте также:

В Башкирии пенсионерка лишилась 3 млн рублей, поверив мошенникам
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке мошенники
Читайте также

В Стерлитамаке студентка лишилась 11 тысяч рублей при попытке заказать поездку
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке студентка лишилась 11 тысяч рублей при попытке заказать поездку
Жительница Уфы лишилась квартиры и 8 млн рублей из-за мошенников
Происшествия в Башкирии
Жительница Уфы лишилась квартиры и 8 млн рублей из-за мошенников
«300 тысяч за «магию»: жительница Башкирии попалась на удочку телевизионных мошенников-экстрасенсов
Происшествия в Башкирии
«300 тысяч за «магию»: жительница Башкирии попалась на удочку телевизионных мошенников-экстрасенсов
Жительница Уфы завязала роман с иностранцем, но осталась без денег
Происшествия в Башкирии
Жительница Уфы завязала роман с иностранцем, но осталась без денег


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен