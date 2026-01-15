Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе мужчина избил женщину в подъезде и силой затащил в квартиру

22:06, 15 янв 2026

В жилом доме на улице Ферина в Уфе произошло нападение на женщину, сообщает телеканал UTV. Камеры видеонаблюдения зафиксировали весь инцидент.

На записи видно, как мужчина толкает женщину в подъезде, а затем наносит ей несколько ударов по голове. Потерпевшая теряет равновесие и падает. Нападавший поднимает её, но тут же бьёт снова, после чего силой уводит в квартиру.

Соседи, заметившие происходящее, вызвали полицию. Из квартиры некоторое время доносились женские крики. На следующее утро мужчина покинул жильё один.

В МВД по Башкортостану уточнили, что пострадавшая отказалась подавать заявление на своего знакомого, который напал на неё. Несмотря на это, правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства инцидента и отношения между участниками выясняются. Информация о состоянии здоровья женщины не раскрывается.

Автор: Семен Подгорный
Фото: utv
Теги: Уфа происшествия Уфа побои
