В Уфе поймали любителя покрасоваться с мигалками

22:18, 15 янв 2026

В столице Башкортостана инспекторы ГИБДД остановили водителя, который устроил представление на дороге. Мужчина лихо маневрировал между машинами, включив самодельные стробоскопы красно-синего свечения. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Республики Башкортостан.

43-летний автолюбитель вмонтировал запрещенные световые устройства прямо в решетку радиатора своей иномарки. При осмотре транспортного средства стражи порядка демонтировали фонари-стробоскопы и приобщили их к материалам дела.

Проверка показала, что у задержанного накопилось 12 неоплаченных штрафов за различные нарушения правил дорожного движения. Помимо незаконных световых приборов, мужчину привлекли еще по трем статьям: за опасное расположение автомобиля на проезжей части, отсутствие полиса ОСАГО и непосредственно за езду с включенными спецсигналами.

Любителя выделяться на дороге препроводили в полк дорожно-патрульной службы. Собранные материалы уже направлены в суд. Водителю может грозить лишение прав на управление транспортным средством сроком от полугода до года. Конфискованные приборы останутся у правоохранителей.

Девятнадцатилетний уфимец без прав управлял Лексусом с красными фарами

Теги: Уфа происшествия Уфа
