Житель Башкирии лишился 77 тысяч рублей, перейдя по ссылке «Посмотри видео»
21:56, 17 янв 2026
В Белорецком районе Башкирии местный житель лишился более 77 тысяч рублей после того, как перешел по ссылке «Посмотри видео», полученной от знакомого, сообщает МВД региона.
Мужчина получил сообщение со ссылкой и решил открыть её. Ссылка не сработала, однако пострадавший загрузил на смартфон файл с расширением apk. Это предоставило злоумышленникам доступ к телефону. Вскоре с банковской карты сельчанина списали деньги. По факту хищения возбуждено уголовное дело.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
