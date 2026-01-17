Все новости Уфы и Башкортостана
Житель Башкирии лишился 77 тысяч рублей, перейдя по ссылке «Посмотри видео»

21:56, 17 янв 2026

В Белорецком районе Башкирии местный житель лишился более 77 тысяч рублей после того, как перешел по ссылке «Посмотри видео», полученной от знакомого, сообщает МВД региона.

Мужчина получил сообщение со ссылкой и решил открыть её. Ссылка не сработала, однако пострадавший загрузил на смартфон файл с расширением apk. Это предоставило злоумышленникам доступ к телефону. Вскоре с банковской карты сельчанина списали деньги. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

