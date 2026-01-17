В Уфе у девушки во время тренировки лопнул грудной имплант

22:00, 17 янв 2026

В спортзале Уфы произошел необычный инцидент с местной жительницей. Во время занятий кроссфитом женщина ощутила резкую боль в области груди и услышала характерный звук. Об этом стало известно Mash.

Шесть лет назад уфимка решила увеличить грудь, обратившись к знакомому хирургу. Желание сэкономить привело к тому, что процедура прошла неофициально — без оформления медицинских документов. За вмешательство она отдала 200 тысяч рублей.

После инцидента пострадавшая обратилась в частную клинику, где специалисты извлекли поврежденный имплант. Медики были поражены состоянием изделия — оно буквально распалось на фрагменты. Такие случаи врачи называют исключительно редкими.

Выяснилось, что хирург, проводивший первоначальную операцию, уже год как не практикует. Документального подтверждения процедуры не сохранилось.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Уфимка получила жуткую гематому после увеличения губ в косметологической клинике

Автор: Семен Подгорный

Фото: mash batach