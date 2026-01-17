Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
В Уфе у девушки во время тренировки лопнул грудной имплант

22:00, 17 янв 2026

В спортзале Уфы произошел необычный инцидент с местной жительницей. Во время занятий кроссфитом женщина ощутила резкую боль в области груди и услышала характерный звук. Об этом стало известно Mash.

Шесть лет назад уфимка решила увеличить грудь, обратившись к знакомому хирургу. Желание сэкономить привело к тому, что процедура прошла неофициально — без оформления медицинских документов. За вмешательство она отдала 200 тысяч рублей.

После инцидента пострадавшая обратилась в частную клинику, где специалисты извлекли поврежденный имплант. Медики были поражены состоянием изделия — оно буквально распалось на фрагменты. Такие случаи врачи называют исключительно редкими.

Выяснилось, что хирург, проводивший первоначальную операцию, уже год как не практикует. Документального подтверждения процедуры не сохранилось.

Автор: Семен Подгорный
Фото: mash batach
Теги: Уфа происшествия Уфа
