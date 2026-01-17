В Башкирии пьяный гонщик без прав собрал коллекцию из 14 протоколов

22:05, 17 янв 2026

В селе Кушнаренково местные инспекторы ГАИ заметили «Ладу Калину» без переднего номера и решили пообщаться с водителем. Но тот явно был не в настроении для беседы и рванул в бега, начав настоящую гонку по населенному пункту.

Автомобилист превратил дороги в личный полигон для экстремального вождения. Он выезжал на встречную полосу через двойную сплошную, игнорировал красные сигналы светофоров и мчался навстречу другим машинам. Такое лихачество могло закончиться трагедией для обычных водителей.

Когда полицейским всё-таки удалось остановить беглеца, выяснились новые подробности. У парня обнаружили признаки серьезного опьянения — анализы показали четырехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. А вишенкой на торте стало отсутствие водительских прав вообще.

Итог приключений получился внушительным: инспекторы оформили 14 административных протоколов. В списке нарушений — управление транспортом в пьяном виде, езда без прав, проезд на красный свет и неповиновение полиции.

«Калину» отправили на штрафстоянку, а самого горе-гонщика — в отделение для разбирательств. Теперь ему предстоит объяснять свои действия уже не на дороге, а в кабинете следователя.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ