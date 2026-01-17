Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии с начала года при пожарах погибли 11 человек

В Башкирии с начала года при пожарах погибли 11 человек

22:14, 17 янв 2026

В Башкирии с начала января зафиксировано 180 пожаров, унесших жизни 11 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. Статистика показывает рост числа погибших на 46 процентов по сравнению с первой половиной января прошлого года.

За последние сутки в огне погибли трое жителей региона. В селе Кушнаренково спасатели обнаружили тела 62-летнего мужчины и его 83-летней матери после тушения пожара в частном доме. По словам соседей, погибший не работал и злоупотреблял алкоголем. Предварительная версия трагедии — неосторожность с сигаретой. Всего за пятнадцать дней января горело 180 объектов в Башкортостане.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: пожар
Читайте также

В Башкирии при пожарах погибли двое мужчин: ранее они уже устраивали поджоги
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожарах погибли двое мужчин: ранее они уже устраивали поджоги
С начала года в пожарах в Башкирии погибли 170 человек
Происшествия в Башкирии
С начала года в пожарах в Башкирии погибли 170 человек
Пожары в Башкирии унесли жизни пяти человек за неделю
Происшествия в Башкирии
Пожары в Башкирии унесли жизни пяти человек за неделю
В Башкирии за сутки в пожарах погибли два человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за сутки в пожарах погибли два человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен