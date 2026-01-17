В Башкирии с начала года при пожарах погибли 11 человек

22:14, 17 янв 2026

В Башкирии с начала января зафиксировано 180 пожаров, унесших жизни 11 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. Статистика показывает рост числа погибших на 46 процентов по сравнению с первой половиной января прошлого года.

За последние сутки в огне погибли трое жителей региона. В селе Кушнаренково спасатели обнаружили тела 62-летнего мужчины и его 83-летней матери после тушения пожара в частном доме. По словам соседей, погибший не работал и злоупотреблял алкоголем. Предварительная версия трагедии — неосторожность с сигаретой. Всего за пятнадцать дней января горело 180 объектов в Башкортостане.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ