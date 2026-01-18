Все новости Уфы и Башкортостана
Спасатели Башкирии назвали число потерявшихся в лесах с начала года

22:33, 18 янв 2026

С начала 2026 года в Центр обработки вызовов Системы-112 Башкирии поступило 25 сообщений о пропавших людях. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. К счастью, все потерявшиеся были обнаружены живыми и невредимыми.

В связи с этим в ведомстве напомнили основные правила безопасности при походах в лес. Перед выходом необходимо предупредить родственников о маршруте и планируемом времени возвращения. Рекомендуется надевать яркую одежду, чтобы быть заметнее среди деревьев. Телефон и портативная зарядка должны быть полностью заряжены. При длительном пребывании в лесу нужно взять нож, фонарь, спички и запас продуктов. Если вы заблудились, немедленно звоните по номеру 112.

Автор: Семен Подгорный
Теги: поиск
