Уфимском районе спасатели помогли девушке избавиться от тесного украшения
22:39, 18 янв 2026
В субботу, 18 января, в селе Чесноковка Уфимского района произошел необычный инцидент. Местная жительница обратилась в службу 112 с просьбой о помощи — она не могла самостоятельно снять кольцо с пальца.
На вызов выехала бригада спасателей Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Специалисты быстро оценили ситуацию и приступили к освобождению пострадавшей. Используя специальный инструмент, они аккуратно перекусили украшение и сняли его с пальца девушки. Медицинская помощь не потребовалась.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
