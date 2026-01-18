Уфимском районе спасатели помогли девушке избавиться от тесного украшения

22:39, 18 янв 2026

В субботу, 18 января, в селе Чесноковка Уфимского района произошел необычный инцидент. Местная жительница обратилась в службу 112 с просьбой о помощи — она не могла самостоятельно снять кольцо с пальца.

На вызов выехала бригада спасателей Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Специалисты быстро оценили ситуацию и приступили к освобождению пострадавшей. Используя специальный инструмент, они аккуратно перекусили украшение и сняли его с пальца девушки. Медицинская помощь не потребовалась.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе спасатели вызволили ребенка из детского стульчака

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС