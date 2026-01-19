Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе иностранец попытался откупиться от полиции за пять тысяч рублей

21:03, 19 янв 2026

В столице Башкирии произошел инцидент с участием двух мигрантов, один из которых решил решить проблемы с законом при помощи денег. Об этом сообщают правоохранительные органы республики.

Патрульные остановили двоих молодых людей у автовокзала Уфы для стандартной проверки. При осмотре документов выяснилось, что 22-летний иностранец находится на территории России с нарушением миграционного законодательства. Полицейские составили в отношении него административный протокол.

Его 20-летний спутник решил действовать по-своему и попытался решить вопрос через взятку. Парень предложил стражам порядка пять тысяч рублей, чтобы те закрыли глаза на нарушения товарища. Сотрудники полиции категорически отказались от денег и немедленно связались со следственными органами.

В результате оба задержанных столкнутся с серьезными последствиями. Первому грозит наказание за нарушение правил пребывания иностранцев в стране, а второму предстоит отвечать за попытку подкупа должностных лиц.

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-лужба / МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа взятка
