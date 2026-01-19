Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии водитель устроил дрифт перед ДПС и получил штраф

В Башкирии водитель устроил дрифт перед ДПС и получил штраф

21:11, 19 янв 2026

В Нефтекамске 20-летний парень решил показать класс на проспекте Комсомольский, отправив свою «пятерку» в занос. Его товарищ снимал происходящее на камеру. Веселье закончилось появлением в кадре сотрудников ДПС.

Водитель выехал со двора и, убедившись в отсутствии других машин, начал выполнять маневры на дороге. Через несколько минут к нему подъехали инспекторы.

Молодой человек объяснил сотрудникам полиции, что захотел «дать угла» и совершил несколько маневров на пустой дороге. После этого его остановили правоохранители.

По факту нарушения правил дорожного движения составили протокол. Нарушителю выписали штраф в размере 2250 рублей. Водитель пообещал инспекторам больше не устраивать подобные развлечения на дорогах.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ РБ / телеграм
