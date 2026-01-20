Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии пьяный водитель сбил мать с двумя детьми на переходе и скрылся

21:30, 20 янв 2026

В Кумертау произошло ДТП с участием пешеходов. Информацию об этом распространил руководитель ГИБДД республики Владимир Севастьянов в социальных сетях.

Инцидент случился на улице Пушкина. За рулем «десятки» находился 23-летний местный житель, который на полной скорости влетел в женщину с двумя маленькими детьми. Семья в этот момент пересекала дорогу по «зебре». Первыми под удар попали санки с малышкой, затем машина зацепила второго ребенка, шедшего рядом.

После столкновения мужчина не стал помогать пострадавшим и уехал с места происшествия. Девочкам двух и шести лет потребовалась медицинская помощь. Старшего ребенка положили в стационар с серьезными ушибами.

Стражи порядка обнаружили брошенную машину недалеко от места аварии. Личность владельца установили быстро. При задержании выяснилось, что парень находился в состоянии опьянения. Поначалу он отказывался признавать свою вину, но позже дал признательные показания.

На нарушителя оформили протокол. За оставление места аварии суд арестовал водителя на две недели. Сейчас идет административное расследование по причинению вреда здоровью несовершеннолетних. После получения результатов экспертиз будет вынесено окончательное решение по данному делу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
