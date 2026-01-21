В Башкирии назвали основные причины гибели людей при пожарах в 2025 году

21:30, 21 янв 2026

За последние пять лет в Башкирии произошло почти 50 тысяч пожаров, в которых погибли более тысячи человек, включая 56 детей. Об этом сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Статистика за 2025 год показывает тревожную картину: 42 процента погибших стали жертвами собственной беспечности при курении. Каждый третий человек, не выбравшийся из огня, находился в сильном алкогольном опьянении — таких набралось 35 процентов от общего числа жертв.

Основную группу риска составляют пенсионеры и безработные. Люди пенсионного возраста погибают чаще всего — на их долю приходится 42,4 процента смертей. Безработные составили 22,5 процента погибших.

В ведомстве призывают отказаться от курения в жилых помещениях, особенно в нетрезвом состоянии. Спасти жизни могут автономные дымовые извещатели — их установка критически важна в домах, где проживают пожилые люди.

