Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии назвали основные причины гибели людей при пожарах в 2025 году

В Башкирии назвали основные причины гибели людей при пожарах в 2025 году

21:30, 21 янв 2026

За последние пять лет в Башкирии произошло почти 50 тысяч пожаров, в которых погибли более тысячи человек, включая 56 детей. Об этом сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Статистика за 2025 год показывает тревожную картину: 42 процента погибших стали жертвами собственной беспечности при курении. Каждый третий человек, не выбравшийся из огня, находился в сильном алкогольном опьянении — таких набралось 35 процентов от общего числа жертв.

Основную группу риска составляют пенсионеры и безработные. Люди пенсионного возраста погибают чаще всего — на их долю приходится 42,4 процента смертей. Безработные составили 22,5 процента погибших.

В ведомстве призывают отказаться от курения в жилых помещениях, особенно в нетрезвом состоянии. Спасти жизни могут автономные дымовые извещатели — их установка критически важна в домах, где проживают пожилые люди.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: происшествия пожар
Читайте также

28 человек погибли при пожарах в Башкирии с начала года
Происшествия в Башкирии
28 человек погибли при пожарах в Башкирии с начала года
Глава госкомитета по ЧС Башкирии сообщил о 42 погибших при пожарах
Происшествия в Башкирии
Глава госкомитета по ЧС Башкирии сообщил о 42 погибших при пожарах
В Башкирии с начала года при пожарах погибли 11 человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии с начала года при пожарах погибли 11 человек
Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года
Это интересно
Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен